Erzurumlu Muhammet Emin, kick boksta milli hayalini kilometrelerce yol katederek gerçek kıldı Ailesiyle yaşadığı Pasinler ilçesinden 110 kilometre uzaklıktaki Aziziye ilçesine haftanın 4 günü "gel-git"le antrenmanlara katılan kick boks sporcusu Muhammet Emin Alkan, elde ettiği derecelerle "milli takım" hayalini gerçekleştirdi.

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AA & Ensonhaber

Erzurumlu Muhammet Emin Alkan, genç yaşında ailesinin de desteğiyle hayallerini gerçeğe dönüştürdü.



Babasının yönlendirmesiyle 10 yaşında kick boksa başlayan Muhammet Emin, antrenman için 7 yıldır düzenli olarak yaşadığı Pasinler ilçesinden 55 kilometre uzaklıktaki Aziziye'deki spor salonuna geliyor.

Haftanın dört günü geliş-dönüş toplam 110 kilometre yol kat eden lise öğrencisi Muhammet Emin, geçen yıl 19-27 Ocak'ta Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda kick light kategorisinde 69 kiloda Türkiye ikincisi olarak ilk derecesini aldı.

Şanlıurfa'da Türkiye Şampiyonu oldu

Evi ile spor salonu arasındaki mesafeyi düşünmeden çalışmalarına devam eden Muhammet Emin, bu yıl 22-29 Ocak'ta Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks turnuvasında light contact kategorisinde Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Antrenörü Emre Şahin gözetiminde günlük 2 saat antrenman yapan Muhammet Emin, İstanbul'da 18-21 Mayıs'ta katıldığı 8.Türkiye Açık Wako Dünya Kupası'nda ise çeyrek finalde Bulgar rakibine mağlup oldu.

Muhammet Emin, mağlubiyetine rağmen pes etmeyip çalışmalarına devam ederek geçen ay Mardin'de katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda light contact ve kick light kategorilerinde Türkiye şampiyonluğu elde etti ve milli takıma davet edildi.

Hedefi Avrupa Şampiyonluğu

Sıkı çalışarak İstanbul'da 25 Ağustos'ta yapılacak Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanan lise son sınıf öğrencisi Muhammet Emin, beden eğitimi öğretmenliği bölümünü okumayı planlıyor.

Milli sporcu Mehmet Emin Alkan, Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda derece elde ederek İstiklal Marşı'nı okutmak istediğini söyledi.

Kick boksa ilk başladığı dönemi anlatan Muhammet Emin,

Babam spor yapmamı istedi. Sonra kick boksa başladım. İlk başta kendime hemen bir hedef koydum. İlk hedefim milli takıma girmek ve ülkemi temsil etmekti. Çok şükür yılların emeğiyle bu yıl ilk hedefim nasip oldu.

ifadelerini kullandı.

Muhammet Emin, Mardin'deki şampiyonadan sonra milli takıma seçildiğini belirterek,

Antrenman yapmak için günde 100 kilometre üzerinde yol geliyorum. Allah emeğimizin karşılığını verdi ve çok şükür, milli takıma seçildik. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, bu işin hakkını vermeyi hedefliyorum. Avrupa Şampiyonası'na şu an sayılı günler var. Oraya hazırlanıyorum. İnşallah, Avrupa şampiyonu olduktan sonra daha bir azim ve hırsla çalışacağım. Bir sonraki yıl da aynı şekilde dünya şampiyonasına hazırlanmak ve tekrardan milli takıma seçilmek için aynı şekilde çalışmalarıma devam edeceğim.

değerlendirmesinde bulundu.

Antrenör Emre Şahin: "Kilometrelerce yolu gelip gitmek herkesin yapabileceği bir iş değil"

Antrenör Emre Şahin de Muhammet Emin'i 4 yıldır eğittiğini ve sporcusunun zor aşamalardan geçerek başarı basamaklarını tırmandığını kaydetti.

Muhammet Emin'in hırslı ve istikrarlı bir sporcu olduğunu söyleyen Şahin, şöyle konuştu: