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    ESA astronotu Pesquet, Ay'a inişle ilgili söylentileri eleştirdi

    Avrupa Uzay Ajansı astronotu, Ay yolculuğunun kurmaca olmadığını vurguladı. Pesquet, böylesi iddialarda kazanan tarafın NASA değil, manipülatörler olduğuna dikkati çekti.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 10:11
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    ESA astronotu Pesquet, Ay'a inişle ilgili söylentileri eleştirdi

    Dönemin NASA astronotları Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in gerçekleştirdiği Apollo 11'in Ay'a inişinin, film stüdyosunda kurgulandığını düşünenler var.

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, son zamanlarda yeniden ortaya atılan iddiara tepki gösterdi.

    "Elbette Ay'a gidildi"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pesquet, "Neden yine değerli vaktimizi buna harcamak zorundayız: Elbette evet, insanlar Apollo misyonları sırasında Ay'a gittiler. Ve yine geri dönüyoruz." dedi.

    NASA, yeni Ay görevi için tasarlanan Artemis'in fırlatılışı için geri sayıma geçmiş durumda.

    "Bana acı veriyor"

    Ay'a inişin "aldatmaca" olduğu şeklindeki söylentileri reddeden Pesquet, "10 yıldır yaptığım onca şeyden, iki görevimden, bunları paylaşmak ve bilim ve teknolojiyi açıklamak için binlerce saat ekstra çalışmadan sonra, bugün bu tweeti atmak bana acı veriyor." diye konuştu.

    ESA astronotu Pesquet, Ay a inişle ilgili söylentileri eleştirdi #1

    Pesquet: Kazanan NASA değil, manipülatörler"

    Bazı insanların gerçeği bulanık hale getirerek eğlenmesinin kendisini "çok endişelendirdiğini" anlatan Pesquet, "Cidden kendinize şu soruyu sorun: Bütün bunların kazananı kim? NASA değil. Size her şeyin yanlış olduğunu söyleyen manipülatörler kazanıyor." ifadelerini kullandı.

    "Birkaç yıl sonra Ay'da görüşürüz"

    ESA astronotu, teorilerin başarılı Ay'a inişlerde hayatlarını riske atan insanlar için tatsız ve sosyal medya trollerinin arkalarına yaslanıp yanlış bilgi yaymasının kolay olduğunu da sözlerine ekledi.

    Thomas Pedquet, mesajını, "Birkaç yıl sonra Ay'da görüşürüz." diye tamamladı.

    ESA astronotu Pesquet, Ay a inişle ilgili söylentileri eleştirdi #2

    ESA astronotu Pesquet, Ay a inişle ilgili söylentileri eleştirdi #3


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