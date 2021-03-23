Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: ABD UFO görüntülerini saklıyor

ABD'de bir dönem Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan John Ratcliffe, Washington yönetiminin kamuoyuna duyurduğundan çok daha fazla UFO görüntüsüne sahip olduğunu söyledi.

Pentagon, geçtiğimiz yıl UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurmuş ve UFO'lar üzerinde yapılan çalışmalar ve elde edilen bulguları 6 ayda bir kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurmuştu.

Nisan 2020'de ise Pentagon, daha önce gizli belge olarak nitelendirdiği UFO görüntülerini bir anda halka açmış ve ABD'de gündem aniden değişmişti.

RATCLIFFE: ÇOK DAHA FAZLASI VAR

ABD'de bir dönem Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan John Ratcliffe ise, yayınlanandan çok daha fazla UFO görüntüsü olduğunu ve Washington yönetiminin bunları sakladığını iddia ediyor.

Ratcliffe ayrıca, ABD'nin ses hızılı kolaylıkla geçen objelere dair elinde kanıtlar olduğunu ve bu cisimlerin açıklanamaz manevralar yaptığını belirtiyor.

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi, imzalanan karar kapsamında Savunma Bakanlığı Pentagon ve istihbarat birimleri, UFO'lar ile ilgili tüm bildiklerini 6 ayda bir paylaşacak. Bu nedenle yeni belgelerin Haziran 2021 itibarıyla kamuoyu ile paylaşılması gerekecek.

Geçtiğimiz yıl konuyla ilgili hazırladığımız videoyu ve Pentagon tarafından yayınlanan UFO görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz.