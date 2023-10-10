Eski Apple çalışanı: Yeni iPhone güncellemesini yüklemeyin Eski Apple çalışanı, iPhone kullanıcılarının yeni iOS güncellemesini indirmemeleri gerektiğini, çünkü bu güncellemenin telefonları yavaşlattığını söylüyor.

ensonhaber.com

Apple, eylül ayında tanıttığı yeni iPhone modelleri ile birlikte, iOS 17 güncellemesini kullanıma sunmuştu.

Telefonlara birçok yeni özellik getiren güncelleme, bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar, güncelleme ile eski iPhone'ların yavaşlatıldığı iddiasında bulunuyor.

Eski Apple çalışanı: Güncellemeyi yüklemeyin

Bir zamanlar Los Angeles merkezli Apple satış uzmanı olduğunu söyleyen Tyler Morgan isimli bir çalışan, yeni güncellemenin eski nesil iPhone'lar için gereksiz olduğunu söyledi.

627 binden fazla TikTok takipçisine seslenen Morgan, yeni güncellemenin iPhone 13 ve önceki modelleri yavaşlatacağını iddia etti.

Güncellemenin gerekli olup olmadığına değinen eski Apple çalışanı, şu ifadeleri kullandı:

Güncellemenin iPhone 14 ve 15 modellerine yenilikler getireceği kesin. Ancak daha eski modeller yavaşlayabilir. Bu, Apple'ın iPhone 4'ten sonra neredeyse iPhone'un tamamı için yaptığı bir şey.



Eski iPhone'larda iOS 17'nin tüm özelliklerini kullanamayacaksınız. En kötüsü ise şarjınız daha çabuk bitecek. Eğer mümkünse, güncelleme yapmayın ve mevcut sürümde kalın.



Hangi güncellemeyi kullanırsanız kullanın, genel telefon deneyiminizden memnunsanız, onu olduğu gibi bırakın.

Bazı kullanıcılar güncellemeden memnun

Eski nesil telefonlara sahip bazı kullanıcılar, henüz 'gözle görülür bir fark' görmediklerini iddia ederken, bazıları da eski iPhone'larının güncellemeyle daha iyi çalıştığını iddia etti.

Konuyla ilgili Apple'dan şimdilik bir açıklama yapılmadı.