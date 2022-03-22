Eski bir Apple çalışanı, şirketi 10 milyon dolar dolandırdı

Eski bir Apple çalışanı, şirketi 10 milyon dolar dolandırdı

Apple, şirketi 10 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla eski bir çalışanını mahkemeye verdi.

ABD'li teknoloji devi Apple, şirketi 10 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla şimdilerde eski bir çalışanıyla uğraşıyor.

Eski Apple çalışanı; Apple'ı hırsızlık, komisyon alma ve kara para aklama yoluyla milyonlarca dolar dolandırmakla suçlanıyor.

Dhirendra Prasad ismindeki çalışan, hakkında açılan davadaki iddialara göre, telefon ve posta dolandırıcılığı yapmak, komplo ve dolandırıcılık gelirlerini aklamak gibi suçlara karıştı.

Prasad, ayrıca vergi kaçırma ve ABD hükümetini dolandırmak için komplo kurmakla da suçlanıyor.

10 YIL APPLE'DA ÇALIŞTI

Aralık 2008 ile Aralık 2018 arasında Apple'da Küresel Hizmet Tedarik Zinciri departmanında çalışan Prasad'ın, tüm bu suçlamalara konu olan faaliyetleri bu tarih aralığında yaptığı söyleniyor.

Prasad; komisyon almak, sahte onarım emirleri kullanarak parçaları çalmak ve Apple'ın hiç almadığı ürün ve hizmetler için ödeme yapmasına neden olmak da dahil olmak üzere, Apple'daki konumunu kötüye kullanmaktan hakim karşısına çıkacak.