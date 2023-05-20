Eski çalışan, Apple Car'ın gizli bilgilerini Çin'e sızdırdı Apple’ın otonom araç projesine ilişkin ticari sırları Çinli bir şirkete sızdırmakla suçlanan eski Apple mühendisine dava açıldı.

ensonhaber.com

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürüten Apple, diğer üreticilerden birkaç ismi transfer etmişti.

Diğer üreticilere göre sürücüsüz araç projesini sessiz bir şekilde yürüten ABD'li şirket, şimdiden oldukça ses getirmişe benziyor.

Eski çalışan, bilgileri Çin'e sızdırdı

Apple’ın otonom araç projesine ilişkin ticari sırları Çinli bir şirkete sızdırmakla suçlanan eski Apple mühendisine dava açıldı.

Apple’ın eski yazılım mühendislerinden biri olan Weibao Wang, iddianameye göre otonom araç geliştirme alanında faaliyet gösteren Çinli bir şirkete, Apple Car hakkındaki bilgileri sızdırmakla suçlanıyor.

Wang, 2016 yılında şirketin veri tabanlarına önemli düzeyde erişim hakkına sahip birisiydi. Bu da Wang'ın, otonom sistemlerinde kullanılan yazılımlarla ilgili hassas ve gizli bilgileri içeren veri tabanlarına erişebildiği anlamına geliyor.

2018’de Wang'ın Kaliforniya'daki evinde yaptığı aramalarda, ele geçirilen kişisel cihazların analizi yapıldı.

Bunun sonucunda, Wang'ın işten çıkmadan önce önemli miktarda veriyi depoladığı tespit edildi.