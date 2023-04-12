Eski CEO Parag Agrawal, Twitter'a dava açtı Elon Musk'ın Twitter'dan kovduğu ilk isimler arasında yer alan eski CEO Parag Agrawal'ın, şirkete dava açtığı ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almış ve ardından birçok çalışanı kovmuştu. Kovulanlar arasında, şirketin CEO'su Parag Agrawal da var.

Elon Musk'ın Twitter'dan kovduğu ilk isimler arasında yer alan eski CEO, birkaç üst düzey yönetici ile birlikte şirkete dava açtı.

Twitter tazminat ödemedi

Davanın nedeni ise Twitter'ın, işten çıkarılan çalışanlarına herhangi bir tazminat ödememesi.

Parag Agrawal dahil bazı eskl Twitter yöneticileri, tazminat alabilmek için şirketle iletişime geçtiklerini, ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını söylüyor.

Açılan davada eski yöneticiler, Twitter'dan 1 milyon dolarlık bir tazminat talep ediyor. Twitter veya Elon Musk'tan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.