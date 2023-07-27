Eski istihbarat yetkilisinden itiraf: ABD'nin elinde dünya dışı gemiler ve pilotlar var Eski bir istihbarat yetkilisi, ABD'nin elinde insan tarafından üretilmemiş araçlar olduğunu ve ayrıca insan olmayan biyolojik pilotlara sahip olduklarını söyledi.

ensonhaber.com

Eski bir istihbarat yetkilisi, ABD'nin gizli yürütülen programları hakkında Kongre'ye ve müfettişlere çeşitli bilgiler verdi.

Bilginin Kongre'den yasa dışı bir şekilde saklandığını söyleyen eski istihbaratçı, gizli ifşaları nedeniyle yasa dışı misillemeye maruz kaldığını iddia ederek bir şikayette bulundu.

Muhbir , Afganistan'da eski bir savaş subayı olan 36 yaşındaki David Charles Grusch. Ulusal Jeo-uzaysal İstihbarat Teşkilatı'nda (NGA) ve Ulusal Keşif Ofisi'nde (NRO) görev yapan Grusch, 2019-2021 yılları arasında Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü'nde keşif ofisi temsilcisi olarak görev yaptı .

Görev gücü, bir zamanlar "tanımlanamayan uçan cisimler" veya UFO'lar olarak adlandırılan ve artık resmi olarak "tanımlanamayan anormal fenomen" veya UAP olarak bilinen şeyleri araştırmak için kuruldu.

Görev gücü, Savunma Bakanlığı İstihbarat ve Güvenlik Müsteşarlığı'na bağlı Deniz Kuvvetleri Departmanı tarafından yönetildi.

"ABD insan yapımı olmayan araçlar ele geçirdi"

ABD Kongresi'nde yeminli olarak ifade veren Grusch, hükûmetin elinde tanımlanamayan araç veya araç parçaları olduğundan söz etti.

Grusch, hükümetin bozulmamış araçlara kadar kısmi parçaları on yıllardır topladığını söyledi. Eski istihbaratçıya göre, analiz edilen parçaların dünya dışı ve bilinmeyen kaynaklı olduğu tespit edildi.

Grusch'a kefil olan yardımcıları, bilgilerin son derece hassas olduğunu söyleyerek, insan dışı nesnelerden gelen materyallerin çok gizli programların mülkiyetinde olduğuna dair kanıtlar sağladı.

Yerler, program adları ve diğer belirli veriler gizli kalsa da Genel Müfettiş ve istihbarat komitesi personeline bu ayrıntılar sağlandı.

Kurtarma programının birkaç mevcut üyesi Baş Müfettişin ofisiyle görüştü ve Grusch'un gizli şikayet için sağladığı bilgileri doğruladı.

"ABD'nin elinde biyolojik pilotlar var"

Öte yandan Grush, ABD'nin düşen araçlarda insan olmayan biyolojik pilotlar yakaladığını da iddia etti.

Sekiz yıl boyunca bu cisimleri gördüklerini ve bildiği kadarıyla hala bu vakaların yaşandığını söyleyen eski donanma pilotu Ryan Graves, yetkilileri benzer vakaları halka açmaya ve daha şeffaf olmaya çağırdı.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü ise bugüne kadar dünya dışı materyallerin bulundurulması veya tersine mühendislikle ilgili herhangi bir programın varlığına dair bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.