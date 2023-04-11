Eski iPhone kullanıcılarına müjde: iOS 15.7.5 güncellemesi çıktı Apple, iOS 16.4.1 sürümünden sonra, şimdi de eski iPhone modellerine de yazılım güncellemesi sundu.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

Apple, iOS 16.4 güncellemesinde hatalarla karşılaşan iPhone kullanıcıları birkaç gün önce iOS 16.4.1 güncellemesini yayınlamıştı.

Eski iPhone'lara da güncelleme geldi

Apple, iOS 16.4.1 sürümünden sonra, şimdi de eski iPhone modellerine de yazılım güncellemesi sundu.

iOS 15.7.5 için resmî sürüm notlarına göre, güvenlik odaklı bir güncelleme ile karşımıza çıkan Apple, herhangi bir yeni özellik sunmuyor.

Apple, iOS 15.7.5’in önemli güvenlik düzeltmeleri sağladığını belirtiyor ve tüm kullanıcıların güncellemeyi yüklemesi gerektiğini söylüyor.

19H332 yapı numarası taşıyan güncelleme, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE 1. nesil, iPad mini 4. nesil, iPod Touch 7. nesil modellerini kapsıyor.