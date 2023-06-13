Eski Samsung yöneticisi çip hırsızlığıyla suçlanıyor Güney Kore'nin Suwon Bölgesi savcıları, eski bir Samsung yöneticisini önde gelen çip üretecilerinden yarı iletken planlarını ve teknolojisini çalmakla suçladı.

Güney Kore savcıları, Samsung'un eski bir yöneticisinin çipleri kopyaladığını ve Çin bazlı bir teknoloji üretim fabrikası kurduğunu iddia etti.

NTV'nin aktardığına göre, Suwon'da bulunan savcılar, Samsung'un eski yöneticisini çip kopyalamaya çalışmakla suçladı.

Sanığın, Çin'in Xi'an kentinde mevcut bir Samsung fabrikasına yakın bir mesafede çip fabrikası inşa etmeyi planladığı söyleniyor.

Söz konusu çalışanın, ticari sırlarını elde etmek için SK Hynix ve Samsung'tan 200 çalışanı işe aldığı ve Tayvanlı bir elektronik üretim şirketinden 6,2 milyar dolarlık finans desteği ile bir ekip kurduğu öne sürüldü.

Çinli yatırımcılardan para topladı

Ayrıca ismi savcılar tarafından saklanan yöneticinin, Çin merkezli Chengdu fabrikasında prototipler oluşturmak için Çinli yatırımcılardan yaklaşık 358 milyon dolar almayı başardığı belirtildi.

Ayrıca savcılara göre, fabrikanın çalınan Samsung bilgileri kullanılarak inşa edildiği bildiriliyor.