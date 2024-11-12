Eski SK hynix çalışanı, Huawei sırlarını çaldığı için hapis cezasına çarptırıldı

Haber Merkezi

Güney Kore'de Suwon Bölge Mahkemesi'nin Yeoju şubesi, eski bir SK hynix çalışanını, şirketin yarı iletken üretim teknolojisine ilişkin gizli belgeleri çalmak ve Huawei'ye aktarmak suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırdı. Çalışan ayrıca 14 bin 300 dolar para cezası ödeyecek.

ÇALIŞAN, 4 BİN GİZLİ BELGEYİ ÇALDI

Eski SK hynix çalışanı, 2020 yılında Huawei'ye katılmadan önce Çin'de SK hynix'in Şanghay fabrikasında çalışıyordu.

İddiaya göre; çalışan, Huawei'ye geçmeden önceki dört gün boyunca, çip üretimiyle ilgili 4 bin gizli belgeyi yazdırdı ve bunları sırt çantasında ve alışveriş çantalarında sakladı.

Belgelerin, Güney Kore yasalarına göre "çekirdek teknoloji" olarak kabul edilen bilgiler içerdiği belirtildi.

MAHKEME, ÇALIŞANIN SUÇLU OLDUĞUNA KARAR VERDİ

Mahkemede savunma yapan eski çalışan, belgeleri Huawei'ye gitmeden önce teknolojiyi incelemek ve geçiş sürecinin sorunsuz olmasını sağlamak amacıyla kopyaladığını iddia etti.

Ancak mahkeme, çalışanın Huawei için değerini artırmak amacıyla belgeleri çaldığına kanaat getirdi.

Mahkeme kararında, SK hynix'in Şanghay fabrikasındaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu da belirtti.

Mahkeme, eski çalışanı suçlu bulmasına rağmen, Huawei'nin çalınan bilgileri kullandığına dair bir kanıt bulamadı.

Bu durum, mahkemenin daha ağır bir ceza vermesini engelledi. Ayrıca, SK hynix'in olaydan zarar gördüğüne dair bir bulguya da ulaşılamadı.