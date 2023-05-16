Eski TikTok çalışanı itiraf etti! Çin her bilgiye ulaşabiliyor TikTok'un sahibi ByteDance şirketinin eski yöneticilerinden Yintao Yu, Çin hükümetinin TikTok verilerine ulaşabildiğini söyledi.

ensonhaber.com

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu TikTok için bazı ülkeler uyarılarda bulunuyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin’in TikTok üzerinden kullanıcı verilerine erişebileceğini söylemişti.

Eski TikTok çalışanından itiraf

TikTok'un sahibi ByteDance şirketinin eski yöneticilerinden Yintao Yu, Çin hükümetinin TikTok verilerine ulaşabildiğini söyledi.

Yintao Yu tarafından yapılan açıklamaya göre Çin hükümeti, özellikle de 2017-2018 yıllarında TikTok verilerine tam erişim hakkına sahipti.

Çin hükümetinin bunu kendi lehine kullandığını anlatan eski ByteDance yöneticisi, uygulamanın propaganda aracı olarak kullanıldığını vurguladı.

2018 yılında görevinden ayrılan Yu, ByteDance'ın Çin hükümetinin kendisine ait olan diğer uygulamaları Çin'de engelleyebileceğinden korktuğunu ve böylece hükümetin her isteğini kabul ettiğini söylüyor.

TikTok'a yönelik güvenlik kaygıları daha önce de gündeme gelmiş; ABD ve Kanada gibi birçok ülke, devlet kurumlarında TikTok uygulamasını yasaklamıştı.