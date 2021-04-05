Eskişehir’de geliştirdiği robot köpekle TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi oldu

6 ayda geliştirdiği “robot köpek” ile katıldığı TÜBİTAK 52'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın bölge finalinde 1’inci olan lise öğrencisi, finalde Eskişehir’i temsil edecek.

Eskişehir’de koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle evde kaldığı süreci değerlendiren 18 yaşındaki Halid Yıldırım, robot köpek geliştirdi.

Tasarımı tamamen kendine ait olan ve farklı iş kollarında kullanılan robot köpek ile TÜBİTAK 52'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katılan Yıldırım, bölge finaline kaldı.

Yapılan bölge değerlendirmesinde birinci oldu.

24-28 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek Türkiye finaline katılmaya hak kazanan Yıldırım, farklı bölgelerden finale kalan 22 proje ile birincilik için yarışacak.

“EVDE KALDIĞIMIZ ZAMANI ETKİLİ BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRDİM”

Halid Yıldırım, kazandığı başarıya yönelik şu ifadeleri kullandı:

“6 aylık yoğun bir emek ve çabanın sonucunda üretmeyi başardığım robot köpeğimin birincilik ödülüne layık görülmesi ve takdir edilmesi beni çok mutlu etti. Özellikle pandemi nedeniyle yaşadığımız sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde, evde kaldığımız zamanı etkili bir şekilde değerlendirdim ve bu durumu bir avantaja dönüştürdüm.

Projeme başladığımda özellikle mevcut robot köpek projelerinin herhangi bir iş kolu için özelleştirilmediğini ve üzerinde kullanıcının belki de hiç ihtiyaç duymayacağı detektörler ve aparatlar bulunduran modeller olduğunu gözlemledim. Mevcut projelerde gördüğüm dezavantajlar nedeniyle, uzmanlık alanlarına yönelik hassas sensörler ve kabiliyetler kazandırılmış modüler setlerin tasarlanması ve ana gövde üzerindeki yuvalara ‘tak çalıştır’ özelliğinde monte edilebilmesinin daha pratik, kullanışlı ve ekonomik olacağını değerlendirdim ve projemi buna göre planladım.





“EN BÜYÜK HEDEFİM ÜLKEMİ VE MİLLETİMİ TEMSİL ETMEK”

Projemi hazırlarken özellikle robotumun iki amacı gerçekleştirmesini hedefledim. Yapılan işlerde insanlarla birlikte onlara yardımcı olması ve insanların sağlık ve güvenlik nedeniyle bulunmasında sakınca olan yerlerde insanların yerini alarak verilen görevleri yerine getirebilmesidir. Gelecekte sağlık hizmetlerinde, sınır güvenliğinde, askerî alanda, uzay çalışmalarında, maden kazalarında ve doğal afetler gibi farklı birçok alanda geniş bir kullanım alanı bulacağını düşünüyorum.

Ankara’da yapılacak olan Türkiye finallerinde okulumu ve Eskişehir’i başarı ile temsil etmeyi ve yüksek derece almayı ümit ediyorum. En büyük hedefim, Modüler Robot projem ile yurt dışındaki bilim ve teknoloji yarışmalarında ülkemi ve milletimi temsil edip, Türkiye’ye birincilik derecesi getirmektir.”