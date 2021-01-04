Ethereum (ETH), yeni yılla birlikte 1000 dolar barajını aştı

Bitcoin’in 30 bin doları aşmasıyla birlikte, kripto para piyasalarının ikinci en popüler para birimi Ethereum (ETH) 1000 dolar sınırını geçti.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik para birimleri kripto paralar, 2021 yılına da damga vuracak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin ve Ethereum’dan sonra gelen popüler kripto para birimlerinden XRP, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), dava açmasıyla adeta yere çakılmıştı.

XRP’deki değer kaybı, Bitcoin ve Ethereum’un yükselişini destekleyen en önemli gelişmelerden biri olarak görülüyor.





ETHEREUM BİN DOLARI GEÇTİ

Kripto para piyasalarının ikinci en popüler para birimi Ethereum (ETH) 1000 dolar sınırını aştı ve ardından hafif bir gerilemeyle 990 dolar civarında işlem görmeye başladı.

Ethereum ilk önce 800 dolar ardından 900 dolar sınıra aşarak kripto para piyasasında büyük bir hareketliğe neden oldu.

ETH, en son bundan üç yıl önce 13 Ocak 2018’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.432 dolara ulaşmıştı.

Kripto para analistlerine göre Ethereum, bu yükselişini devam ettirerek 2018'deki rekoru da kıracak.

BİR ETHEREUM (ETH) KAÇ TL

4 Ocak Pazartesi 17.00 itibarıyla bir Ethereum 7 bin 329 TL'den (994 dolar) işlem görüyor.