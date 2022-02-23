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    Evden çalışma etkisi: Çinli Lenovo'nun kârı en yüksek seviyeye ulaştı

    Dünyanın en büyük kişisel bilgisayar üreticisi olan Çinli Lenovo'nun son çeyrek kârı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
    • REUTERS
    • 23.02.2022 - 13:41
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    Evden çalışma etkisi: Çinli Lenovo'nun kârı en yüksek seviyeye ulaştı

    Özellikle akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte, son 8 yıldır küresel çaptaki bilgisayar satışları oldukça azalmıştı.

    Ancak, 2020'nin başlarında etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle bilgisayar pazarı eski günlerine geri döndü.

    Salgınla birlikte artan internet kullanımı, yüksek bilgisayar satışlarını da beraberinde getirdi.

    LENOVO'DAN KÂR REKORU

    Dünyanın en büyük kişisel bilgisayar üreticisi olan Çinli Lenovo Group'un son çeyrek kârı yüzde 62 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 640 milyon dolara ulaştı.

    Refinitiv verilerine göre, şirketin bu dönemdeki gelirleri ise yüzde 17 artarak 20.1 milyar dolara yükseldi ve beklentileri aştı.

    Evden çalışma etkisi: Çinli Lenovo nun kârı en yüksek seviyeye ulaştı #1

    Lenovo CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Yang Yuanqing, Reuters'a verdiği demeçte, "Hibrit çalışma durumu pandemiden sonra bile devam edecek ve giderek daha fazla şirket hibrit bir çalışma modeline geçecek. Bu, PC talebini en azından yıllık 340-350 milyon adet seviyelerinde tutmaya yardımcı olacak." dedi.

    Danışmanlık Gartner'a göre Lenovo, 2021'in dördüncü çeyreğinde dünya çapındaki bilgisayar sevkiyatlarında yüzde 24.6 pazar payı alarak dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi konumunda.

    2021 yılı genelinde ise Çinli marka, yüzde 24.1'lik pazar payıyla yine ilk sırada yer alıyor.

    Evden çalışma etkisi: Çinli Lenovo nun kârı en yüksek seviyeye ulaştı #2


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