Everest Dağı, tırmanan dağcıların mikroplarını koruyor Her yıl yüzlerce dağcı Everest'e tırmanıyor. Dağın soğuk hava koşulları, dağcıların öksürük ve hapşırıklarıyla etrafa saçılan mikropları korumaya alıyor.

Her yıl yüzlerce dağcı, dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı'nın güney tarafındaki South Col bölgesinde kamp kuruyor.

Dağcılar her ne kadar Everest Dağı'na tırmandıkları için övgüyü hak etse de geride çeşitli mikroplar bırakıyorlar.

Everest'teki aşırı koşullara rağmen araştırmacılar, dağın çökeltilerinden izole edilen bakteri ve mantarları yetiştirmeyi başardı.

Çoğunlukla uykuda olan bu organizmalar, daha az zorlu araziden Everest'in karsız diplerine rüzgar veya insanlar tarafından taşınmış olabilir.

Colorado Boulder Üniversitesi'nden (CU Boulder) mikrobiyal ekolojist Nicholas Dragone liderliğindeki araştırma ekibinin toprak örnekleri topladığı South Col bölgesi, deniz seviyesinden 2 bin 377 metre yüksekte yer alıyor.

Mikroplar hayatta kalıyor

Bu nedenle araştırmacılar, Staphylococcus ve Streptococcus gibi burun ve boğazımızın sıcak ve ıslak rahatlığına uyum sağlamış mikropların bu bölgede hayatta kalabildiklerini söylüyor.

CU Boulder'da mikrobiyal ekolojist olan kıdemli yazar Steven Schmidt, "Everest'in mikrobiyomunda, bu yükseklikte bile bir insan imzası var. Birisi burnunu sümkürürse veya öksürürse, ortaya çıkabilecek türden şeyler bunlar." diyor.

Ekip üyeleri daha önce And Dağları, Himalayalar ve Antarktika gibi yerlerden toprak örneklerine baktı.

Ancak Everest'ten alınan örneklerin, insanlarla bağlantılı mikroorganizmaların kesin kanıtlarını ilk kez gösterdiği belirtiliyor.

Sadece dayanıklı mikroplar hayatta kalıyor

Daha yüksek ultraviyole ışık konsantrasyonları, daha düşük sıcaklıklar ve su eksikliği, yüksek irtifada mikropların ölümüne katkıda bulunur, bu nedenle yalnızca en sağlam organizmalar, bu kadar zorlu bir iklimde hayatta kalabilir.

Staphylococcus ve Streptococcus bakterileri genellikle toprakta bulunur, ancak bu çalışmada tanımlanan genetik dizilimler, genellikle cildimizde ve ağzımızdaki bakterilerle aynı.

Söz konusu çalışmaları kaleme alan araştırma ekibi, bir makalede şu ifadeleri kullanıyor:

Dağda insanların daha çok kullandığı alanlardan numune alırsak, insanın çevre üzerindeki etkisine dair daha fazla mikrobiyal kanıt bulabileceğimizi tahmin ediyoruz .

Bununla birlikte, Everest Dağı bölgesindeki hava sıcaklıkları her on yılda yaklaşık 0,33 santigrat derece yükseliyor. Temmuz 2022'de South Col bölgesi, -1,4 dereceyle sıcaklık rekoru kırdı.

Bu ısınma eğilimi, şu anda aktif olmayan organizmaların gelecekte aktif hale gelmesine yol açabilir.

Bilim insanları, South Col'da yakın zamanda kurulan meteoroloji istasyonunun, zaman geçtikçe ve daha fazla gözlem yapıldıkça daha fazla bilgi verebileceğini söylüyor.