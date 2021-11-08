Eyfel Kulesi büyüklüğünde göktaşı Dünya'ya doğru yola çıktı

NASA, potansiyel tehlikeli olarak sınıflandırdığı ve Eyfel Kulesi büyüklüğünde bir göktaşının Dünya'nın yakınından geçeceğini açıkladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

Yeni bir açıklama yayınlayan NASA, Eyfel Kulesi büyüklüğünde dev bir göktaşının Dünya'ya doğru yaklaştığını duyurdu.

4660 Nereus veya 1982 DB olarak isimlendirilem göktaşının, 6 bin 578 km/saat hızla 11 Aralık’ta dünyanın 3,9 milyon kilometre yakınından geçeceği hesaplandı.

Gök cismi, büyüklüğü ve Dünya'ya yakınlığı nedeniyle Potansiyel Olarak Tehlikeli Asteroit (PHA) olarak sınıflandırıldı.

EYFEL KULESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE

Yaklaşık 330 metre uzunluğunda göktaşı, NASA'ya göre Eyfel Kulesi büyüklüğünde.

Apollo sınıfı bir göktaşı olduğu için Nereus'un yörüngesi onu sık sık Dünya'ya yaklaştırıyor. Yörünge rezonansı yaklaşık 2: 1 olan göktaşı, Dünya'nın her turu için iki kez yörüngede dönüyor. Bu ise onu keşfetme görevine çok uygun hale getiriyor.

Diğer taraftan, hem NASA'nın Dünya’ya Yakın Asteroid Rendezvous-Shoemaker (NEAR) robotik misyonu, hem de Japon Hayabusa misyonu Nereus'a keşif görevi düzenlemeyi düşünüyor.

Söz konusu göktaşı, önümüzdeki on yıllarda 12 kez daha geri dönecek, ancak Dünya’ya en fazla 1,2 milyon kilometre uzaklıkla 14 Şubat 2060 tarihinde yaklaşacak.

NASA, bu yıl göktaşı için görev düzenlemeyeceğini, çünkü gök cisminin yörüngesinin roket fırlatmaya uygun olmadığını aktardı.

50 BİNDE BİR ÇARPMA İHTİMALİ VAR

Öte yandan uzmanlara göre bu tür objelerin, Dünya'ya yüz yılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen göktaşı, 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı.