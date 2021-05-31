Eyfel Kulesi büyüklüğünde göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

NASA, potansiyel tehlikeli olarak sınıflandırdığı ve Eyfel Kulesi büyüklüğünde bir göktaşının Dünya'nın yakınından geçeceğini açıkladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

Yeni bir açıklama yayınlayan NASA, Eyfel Kulesi büyüklüğünde dev bir göktaşının Dünya'nın yanından geçmesinin beklendiğini duyurdu.

NASA'nın potansiyel tehlikeli olarak sınıflandırdığı göktaşının, mermiden 20 kat daha hızlı hareket ettiği bilgisi paylaşıldı. 2021 KT1 adı verilen göktaşı, 1 Haziran’da gezegenimizin yakınından geçecek.

149-205 metre arasında çapı olduğu tahmin edilen 2021 KT1, dünyanın yanından saatte 64 bin kilometre hızla geçip yoluna devam edecek.

7.2 MİLYON KM UZAKTAN GEÇECEK

Söz konusu uzay olunca, "yakınlık" kavramı Dünya'dakinden oldukça farklı. Kozmik ölçekte baktığımızda çok yakınımızdan geçecek olan 2021 KT1, Dünya'ya en yakın konumundayken yaklaşık 7,2 milyon kilometrelik bir mesafede yer alacak. Bu mesafe kabaca Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 19 katına denk geliyor.

50 BİNDE BİR ÇARPMA İHTİMALİ VAR

Öte yandan uzmanlara göre bu tür objelerin Dünya'ya yüz yılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen göktaşı 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı.