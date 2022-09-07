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    Eylül ayında Xbox Game Pass'e gelecek oyunlar

    Eylül ayının ilk yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 17:40
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    Eylül ayında Xbox Game Pass'e gelecek oyunlar

    Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

    Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine eylül ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.

    Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 9 yeni oyun eklenecek.

    Xbox Game Pass eylül oyunları

    Disney Dreamlight Valley: Founder’s Edition (Bulut, Konsol ve PC) – (6 Eylül)
    Opus Magnum (PC) – (6 Eylül)
    Train Sim World 3 (Konsol ve PC) – (6 Eylül)
    Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – (13 Eylül)
    DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (Bulut, Konsol ve PC) – (13 Eylül)
    You Suck at Parking (Bulut, Konsol ve PC) – (14 Eylül)
    Despot’s Game (Konsol ve PC) – (15 Eylül)
    Metal: Hellsinger (PC ve Xbox Series X|S) – (15 Eylül)

    xbox

    15 Eylül'de kaldırılacak oyunlar

    • A Plague Tale: Innocence
    • Aragami 2
    • Bug Fables
    • Craftopia
    • Final Fantasy XIII
    • Flynn: Son of Crimson
    • I Am Fish
    • Lost Words: Beyond the Page
    • Mighty Goose
    • SkateBird
    • The Artfull Escape

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