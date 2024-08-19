Eylülde tanıtılacak Huawei Mate 70 modellerinin fiyatları ortaya çıktı Huawei'nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonları olacak Mate 70 serisinin model isimleri ve fiyatları ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, eylül ayında yeni amiral gemisi modelleri olacak Mate 70 serisini tanıtacak.

Yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken bu seri, şimdiden teknoloji tutkunları arasında büyük bir merak uyandırmış durumda.

Lansman tarihi yaklaştıkça, telefonlarla ilgili sızıntılar da artmaya başladı. Son olarak TechBoilers tarafından paylaşılan bir sızıntı, Huawei Mate 70 serisinin fiyatlarını ortaya çıkardı.

HUAWEI MATE 70 NASIL OLACAK

Huawei Mate 60 serisi, dairesel bir kamera modülüne sahipti ve görünüşe göre Mate 70 serisinde de benzer bir tasarım karşımıza çıkacak.

Ayrıca, sekizgen tasarımlı bir kamera modülüne sahip olan bir cihaz da göze çarpıyor. Bu modelin, Huawei Mate 70 RS Ultimate olduğu ve daha çekici bir tasarım sunduğu iddia ediliyor.

HUAWEI MATE 70 FİYATLARI

Sızıntı kaynağına göre, Huawei Mate 70 modellerinin fiyatları şu şekilde olacak:

Huawei Mate 70: 12 GB RAM ve 256 GB depolama - 838 dolar

Huawei Mate 70 Pro: 12 GB RAM ve 256 GB depolama - 977 dolar

Huawei Mate 70 Pro+: 16 GB RAM ve 512 GB depolama - 1256 dolar

Huawei Mate 70 RS Ultimate: 16 GB RAM ve 512 GB depolama - 1536 dolar