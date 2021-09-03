Eylülün ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Eylül ayının ilk yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine eylül ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 8 yeni oyun eklenecek.

EKLENECEK OYUNLAR

2 Eylül

Craftopia - (Konsol, PC)

Final Fantasy XIII - (Konsol, PC)

Signs of the Sojourner - (Konsol, PC)

Surgeon Simulator 2 - (Konsol, PC)

7 Eylül

Crown Trick - (Konsol, PC)

9 Eylül

Breathedge - (Konsol, PC)

Nuclear Throne - (Konsol, PC)

The Artful Escape - (Konsol, PC)

KALDIRILACAK OYUNLAR

3 Eylül

Red Dead Online - (Konsol)

15 Eylül

Company of Heroes 2 -(PC)

Disgaea 4 - (PC)

Forza Motorsport 7 - (Konsol)

Hotshot Racing - (Konsol)

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics - (Konsol, PC)

Thronebreaker: The Witcher Tales - (Konsol)

XBOX GAME PASS FİYATI

Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.