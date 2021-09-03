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- Eylülün ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Eylülün ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Eylül ayının ilk yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.
- Haber Merkezi
- 03.09.2021 - 09:24
Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.
Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine eylül ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 8 yeni oyun eklenecek.
EKLENECEK OYUNLAR
2 Eylül
- Craftopia - (Konsol, PC)
- Final Fantasy XIII - (Konsol, PC)
- Signs of the Sojourner - (Konsol, PC)
- Surgeon Simulator 2 - (Konsol, PC)
7 Eylül
- Crown Trick - (Konsol, PC)
9 Eylül
- Breathedge - (Konsol, PC)
- Nuclear Throne - (Konsol, PC)
- The Artful Escape - (Konsol, PC)
KALDIRILACAK OYUNLAR
3 Eylül
- Red Dead Online - (Konsol)
15 Eylül
- Company of Heroes 2 -(PC)
- Disgaea 4 - (PC)
- Forza Motorsport 7 - (Konsol)
- Hotshot Racing - (Konsol)
- The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics - (Konsol, PC)
- Thronebreaker: The Witcher Tales - (Konsol)
XBOX GAME PASS FİYATI
Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.