F1 2021, Steam'de ön siparişe açıldı: İşte fiyatı

Formula 1 tutkunlarının vazgeçemediği F1 serisinin yeni oyunu F1 2021, oldukça yüksek bir fiyatla Steam'de ön siparişe çıktı.

Formula 1 severlerin oldukça ilgi gösterdiği F1 oyunu serisi, geçtiğimiz yıl Electronic Arts'a geçmiş ve oyuncuları korkutmuştu. Çünkü EA, satışa çıkardığı oyunlara uyguladığı yüksek fiyat etiketleriyle biliniyor.

Serinin son oyunu olan F1 2021, Steam üzerinden ön siparişe açıldı. Oyunun Deluxe versiyonu 529,99 TL'den, standart versiyonu ise 419,99 TL'den ön siparişe açıldı.

Daha önceki oyunlarla kıyasladığımızda fiyatı dörde katlanan oyun, Electronic Arts'a olan tepkileri yine haklı çıkardı.





OYUN İÇİ SATIN ALIM DA OLABİLİR

Codemasters'ın 16 Temmuz'da bilgisayarlar, eski ve yeni konsollar için yayınlayacağı F1 2021'de hikaye modu ve klasik sürücüler de yer alacak. Ancak söz konusu EA olunca, yüksek fiyata rağmen oyun için satın alımlar da karşımıza çıkabilir.

Bu yıl Formula 1 takviminde yer alan yeni pistler Portimao (Portekiz), Imola (İtalya/San Marino) ve Jeddah (Suudi Arabistan) da daha sonra ücretsiz olarak oyuna eklenecek.

Aşağıdaki bağlantıdan F1 2021'in Steam ön kayıt sayfasına göz atabilirsiniz.