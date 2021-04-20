F1 2021'in sistem gereksinimleri belli oldu

Codemasters, F1 2021'in sistem gereksinimlerini Steam üzerinden açıkladı. Fiyatıyla tepki çeken oyun, sistem gereksinimleriyle oyuncuları fazla üzmeyecek.

Formula 1 severlerin oldukça ilgi gösterdiği F1 oyunu serisi, geçtiğimiz yıl Electronic Arts'a geçmişti.

Satışa çıkardığı oyunlara uyguladığı yüksek fiyat etiketleriyle bilinen EA, geçtiğimiz günlerde serinin son oyunu olan F1 2021'i Steam üzerinden ön siparişe açmıştı.al

Daha önceki oyunlarla kıyasladığımızda fiyatı dörde katlanan oyunun Deluxe versiyonu 529,99 TL'den, standart versiyonu ise 419,99 TL'den ön sipariş topluyor.

F1 2021 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyunun Steam sayfasını güncelleyen geliştirici Codemasters, sistem gereksinimlerini paylaştı.

Özellikle minimum sistem gereksinimlerine baktığımızda, F1 2021'in abartılı bir sistem istemediğini söyleyebiliriz. Ancak oyunu ışın izleme desteğiyle oynamak isteyenler için gereksinimler oldukça yüksek.

F1 2021 minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1709). Işın izleme teknolojisi isteyenler için Windows 10 64-bit (2004)

İşlemci: Intel Core i3-2130 ya da AMD FX 4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950 ya da AMD R9 280. Işın izleme teknolojisi isteyenler için NVIDIA GeForce RTX 2060 ya da AMD Radeon RX 6700 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 80 GB boş alan

F1 2021 önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1709). Işın izleme teknolojisi isteyenler içi Windows 10 64-bit (2004)

İşlemci: Intel Core i5 9600K ya da AMD Ryzen 5 2600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ya da AMD RX 590. Işın izleme teknolojisi isteyenler için NVIDIA GeForce RTX 3070 ya da AMD Radeon RX 6800

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 80 GB boş alan

16 TEMMUZ'DA SATIŞA ÇIKACAK

Codemasters'ın 16 Temmuz'da bilgisayarlar, eski ve yeni konsollar için yayınlayacağı F1 2021'de hikaye modu ve klasik sürücüler de yer alacak. Ancak söz konusu EA olunca, yüksek fiyata rağmen oyun için satın alımlar da karşımıza çıkabilir.

Aşağıdaki bağlantıdan F1 2021'in Steam ön kayıt sayfasına göz atabilirsiniz.