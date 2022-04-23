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    F1 2022 duyuruldu: İşte Türkiye fiyatı

    Oyun dünyasının sevilen yarış oyunu serisi F1'in yeni oyunu F1 2022, 1 Temmuz'da çıkışını yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2022 - 16:13
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    F1 2022 duyuruldu: İşte Türkiye fiyatı

    Formula 1 severlerin oldukça ilgi gösterdiği F1 oyunu serisi, 2020 yılında Electronic Arts'a geçmişti.

    Geliştiriciliğini ise Codemasters'ın yaptığı F1 serisinin yeni oyunu F1 2022 duyuruldu ve çıkış tarih açıklandı.

    1 Temmuz'da yayınlanacak

    F1 2022'nin 1 Temmuz 2022'de PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One ve PC üzerinden çıkış yapacağı duyuruldu. Oyun, PC tarafında Epic Games'te, Origin'de ve Steam'de erişime açılacak.

    F1 2022 Türkiye fiyatı

    Satışa çıkardığı oyunlara uyguladığı yüksek fiyat etiketleriyle bilinen EA, F1 2021'i 420 TL'den ön siparişe açıkmıştı. F1 2022'nin PC fiyatı ise 599 TL olarak açıklandı.

    F1 2022 duyuruldu: İşte Türkiye fiyatı #1


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