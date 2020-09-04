Facebook, ABD seçimlerine 1 hafta kala siyasi reklamları durduracak

Sosyal medya devlerinden Facebook, 3 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine bir hafta kala siyasi reklamları donduracağını açıkladı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimleri yaklaşırken, gözler sosyal medyanın üzerinde.

Daha önce Facebook'un, yaklaşan ABD başkanlık seçimleri öncesi hem yanlış bilginin yayılmasını engellemek hem de seçmenleri etkilememek için tüm siyasi reklamları durdurabileceğini sizlerle paylaşmıştık.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, seçimlere müdahale önlemleri kapsamında aldıkları kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

"HER ZAMANKİ GİBİ BİR SEÇİM OLMAYACAK"

Ülkenin böylesine bölündüğü ve seçim sonuçlarının günler, hatta haftalar sonra sonuçlanabileceği bir ortamda sivil itaatsizlik riskinin artmasından endişe duyduğunu belirten Zuckerberg, ''Bu seçim her zamanki gibi bir seçim olmayacak ve bu yüzden herkesin demokrasimizi koruma sorumluluğu var.'' ifadesini kullandı.

7 GÜN KALA REKLAMLAR DURDURULACAK

Seçimlere 7 gün kala Facebook'ta siyasi reklamlara izin verilmeyeceğini vurgulayan Zuckerberg, seçim sonuçları açıklanmadan önce zafer ilan eden adayların paylaşımlarına ise uyarı etiketi ekleyeceklerini kaydetti.

Zuckerberg, ayrıca oy kullanmaya gidenlerin koronavirüse yakalanacağını iddia eden paylaşımların Facebook'tan kaldırılacağını ifade etti.

SİYASETÇİLER İÇİN FACEBOOK'UN ÖNEMİ BÜYÜK

Facebook, yıllardır siyasetçilerin reklam verdiği bir numaralı platform konumunda. Platformda reklamlar için en çok para harcayan isimlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump.

Örneğin Trump, geçtiğimiz haziran ayında yalnızca bir haftada 2.2 milyon dolarlık Facebook reklam harcaması yapmıştı.

Ayrıca Demokrat başkan adayı Joe Biden, geçtiğimiz haftalarda Facebook reklamlarına 5 milyon dolar harcayarak Trump'ı geçmeyi başardı.