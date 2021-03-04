Facebook, ABD'deki reklam yasağını tamamen kaldırdı

Facebook, ABD'de Kasım 2020 seçimlerinden sonra geçici olarak uyguladığı siyasi ve sosyal konulara ilişkin reklam yasağını sonlandırdığını açıkladı.

Dünyanın en popüler teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformları, özellikle seçim döneminde provakasyon amaçlı kullanılıyor.

Facebook, ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimleri sonuçlarına yönelik yanlış bilgilendirme ve manipülasyonları engellemek için, 3 Kasım 2020 seçim gününden itibaren siyasi reklamları yasaklama kararı almıştı.

AYLAR SONRA YASAK KALKTI

Facebook, geçici olarak uyguladığı siyasi ve sosyal konulara ilişkin reklam yasağını sonlandırdığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada "Sonuç olarak, önümüzdeki aylarda bu reklamların hizmetimizde nasıl çalıştığını daha yakından incelemeyi ve daha fazla değişikliğin gerekli olduğu yerleri görmeyi planlıyoruz." ifadesine yer verildi.

Yasağın kaldırılmasının ardından ABD'de siyasiler ve toplumsal gruplar, bugünden itibaren Facebook ve Instagram'da reklam verebilecek.