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    Facebook, ana sayfa akışını yeniliyor

    Facebook, ana sayfa akışını değiştirme kararı aldı. Artık kullanıcılara, makine öğrenimine dayalı farklı içerikler gösterilecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 15:47
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    Facebook, ana sayfa akışını yeniliyor

    Facebook'un çatı şirketi Meta, mobil cihazlardan giriş yapan kullanıcıların fark edeceği yeni akış sekmesini duyurdu.

    Yeni sekme, kullanıcıların takip ettiği kişilerden, gruplardan ve sayfalardan gönderileri filtrelemelerini sağlıyor. Aynı zamanda ana akıştaki içerikler, kronolojik sırada kullanıcılara gösteriliyor.

    Öte yandan kullanıcılar, yalnızca favori kişilerin veya sayfaların gönderilerini görmek için ikinci bir akış sayfası da oluşturabiliyor.

    Henüz test aşamasında

    Meta’nın açıklamasına göre, yeni akış sekmesini şu anda belirli Android ve iPhone kullanıcıları görebiliyor. Yeni özelliğin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

    meta


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