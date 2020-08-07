Facebook çalışanları 2021 yazına kadar evden çalışacak

Sosyal medya platformu Facebook, koronavirüs salgını nedeniyle uyguladığı evden çalışma sistemini Temmuz 2021'e kadar uzattı.

Facebook'un sözcüsü Nneka Norville tarafından yapılan açıklamada, sağlık ve kamu uzmanlarının yönlendirmelerine dayanarak şirket çalışanlarının Temmuz 2021'e kadar gönüllü olarak evden çalışmaya devam etmelerine izin verildiği aktarıldı.

EVDEN ÇALIŞANLARA 1000 DOLAR EK ÜCRET

Açıklamada, evden çalışma süresine ilişkin alınan karara ek olarak çalışanlara evden çalışma ihtiyaçları için ilave 1000 dolar verileceği kaydedildi.

GOOGLE DA UZATMIŞTI

ABD'li teknoloji devlerinden Google da geçen hafta koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma uygulamasını 30 Haziran 2021'e kadar uzattığını duyurmuştu.