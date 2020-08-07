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    Facebook çalışanları 2021 yazına kadar evden çalışacak

    Sosyal medya platformu Facebook, koronavirüs salgını nedeniyle uyguladığı evden çalışma sistemini Temmuz 2021'e kadar uzattı.
    • AA
    • 07.08.2020 - 06:07
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    Facebook çalışanları 2021 yazına kadar evden çalışacak

    Facebook'un sözcüsü Nneka Norville tarafından yapılan açıklamada, sağlık ve kamu uzmanlarının yönlendirmelerine dayanarak şirket çalışanlarının Temmuz 2021'e kadar gönüllü olarak evden çalışmaya devam etmelerine izin verildiği aktarıldı.

    EVDEN ÇALIŞANLARA 1000 DOLAR EK ÜCRET

    Açıklamada, evden çalışma süresine ilişkin alınan karara ek olarak çalışanlara evden çalışma ihtiyaçları için ilave 1000 dolar verileceği kaydedildi.

    Facebook çalışanları 2021 yazına kadar evden çalışacak #1

    GOOGLE DA UZATMIŞTI

    ABD'li teknoloji devlerinden Google da geçen hafta koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma uygulamasını 30 Haziran 2021'e kadar uzattığını duyurmuştu.

    Facebook çalışanları 2021 yazına kadar evden çalışacak #2

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