Facebook çoklu profil özelliği üzerinde çalışıyor

Facebook, kullanıcıların, tek hesaba bağlı 5 kadar profil oluşturabilmesi özelliğini test ediyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, ilk kurulduğundan bu yana kullanıcıların gerçek hesaplar oluşturmasını istiyordu.

Ancak ABD'li sosyal medya devi, görünüşe göre bu fikrini değiştirdi. Yeni özellik, kullanıcıların tek profile bağlı birden fazla hesap oluşturabilmesine olanak tanıyacak.

Tek hesaba bağlı 5 farklı profil oluşturulabilecek

Test edilen yeni özelliğe göre, Facebook üyelerinin farklı kullanıcı gruplarıyla etkileşime geçebilmesi için, ana hesaba bağlı en fazla 5 profile sahip olmasına imkan tanınacak.

Facebook sözcüsü Leonard Lam'a göre bu özellik; kullanıcıların deneyimlerini, ilgi alanlarına ve ilişkilerine uyarlamalarına yardımcı olacak.

Söz konusu değişikliğin testleri devam ediyor, bu nedenle kullanıma sunulması biraz zaman alabilir.