Facebook, düşük maliyetli internet hizmetini sonlandırdı

Facebook, gelişmekte olan ülkelerdeki insanlara daha ucuz internet hizmeti sunmak için 2016 yılında başlattığı Express Wi-Fi hizmetini kapatma kararı aldı.

Adını Meta olarak değiştiren Facebook, gelişmekte olan ülkelerde yaşan insanlara daha ucuz internet hizmeti sağlamak için 2016 yılında Express Wi-Fi isimli bir proje hayata geçirmişti.

Mobil ve uydu operatörleriyle ortaklıklar kurarak internet hizmetini genişletmek isteyen Meta, ani bir kararla projeyi sonlandırdı.

FARKLI İNTERNET PROJELERİ GELECEK

Express Wi-Fi programıyla beş yıldan uzun bir süredir 30'dan fazla ülkedeki insanlara ucuz internet hizmeti sunan ABD'li şirket, farklı internet projelerine odaklanacağını açıkladı.





Konuyla ilgili Meta'dan yapılan açıklamada, "Ortaklarımızla birlikte, Express Wi-Fi platformu aracılığıyla 30'dan fazla ülkedeki insanlara halka açık Wi-Fi hizmeti sunduk. Ancak şimdi, farklı projeler geliştirmeye odaklanmak için bu hizmeti sonlandırdık. Daha iyi bağlantı sağlamak için telekom şirketleriyle çalışmaya kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda Facebook'un internet hizmetindeki ücretsiz plan abonelerinden ücret alındığı ortaya çıkmıştı.

Free Basics programındaki yazılım hatalarından dolayı, Pakistan'da kullanıcılardan ayda toplam 1,9 milyon dolar tahsil edildiği bildirilmişti.