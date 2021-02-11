Facebook, futbolculara yönelik ırkçı saldırılara karşı yeni önlemler alacak

Facebook, özellikle İngiltere'de forma giyen siyahi futbolculara yönelik son dönemde artan ırkçı saldırılara karşı yeni önlemler alacağını duyurdu.

Son zamanlarda futbolculara yönelik ırkçı saldırılar oldukça artmış durumda. Özellikle İngiltere Premier Lig'de forma giyen siyahi futbolcuların en çok yakındığı konuların başında gelen ırkçılık, sosyal medya platformu Facebook'u harekete geçirdi.

Manchester Unitedlı futbolcular Marcus Rashford, Anthony Martial, Axel Tuanzebe; West Bromwich Albion'dan Romaine Sawyers, Chelseali Reece James ve Manchester United'ın kadın takımında forma giyen Lauren James gibi birçok siyahi oyuncuya, son dönemlerde sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılar arttı.

"YENİ ÖNLEMLER ALACAĞIZ"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Facebook yöneticilerinden Fadza Madzingira, "Son dönemde platformumuzda artan ırkçı içerikli mesajlar, beni dehşete düşürüyor. Buna benzer durumları önlemek amacıyla yeni önlemler alacağız." ifadelerini kullandı.

HESAPLAR SÜRESİZ DONDURULACAK

Alınan yeni önlemler kapsamında, Facebook'ta futbolculara yönelik ırkçı içerikli mesaj atan hesaplar, süresiz olarak dondurulacak.

Facebook'un sahibi olduğu sosyal medya platformu Instagram'da ise tekrarlanan ırkçı içerikli mesajlarda, kullanıcıların hesabı tamamen kapatılacak.

Instagram'da, daha önce buna benzer durumlarda bir süreliğine hesabın dondurulması cezası veriliyordu.