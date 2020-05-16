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    Facebook, Giphy'yi 400 milyon dolara satın aldı

    Sosyal medya devi Facebook, GIF üretim ve paylaşım aracı Giphy'yi satın aldığını duyurdu.
    • Özel Haber
    • 16.05.2020 - 14:39
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    Facebook, Giphy'yi 400 milyon dolara satın aldı

    Son yıllarda özellikle sosyal medya üzerinden hareketli resimler göndermenizi sağlayan GIF formatına olan ilgi bir hayli arttı.

    Bunun farkında olan Facebook, oldukça büyük bir adım attı. Şirket, GIF üretim ve paylaşım aracı Giphy'yi 400 milyon dolara satın aldı.

    FACEBOOK UYGULAMALARINA YERLEŞTİRİLECEK

    Facebook tarafından yapılan yazılı açıklamada; Giphy uygulamasının, insanların kendilerini ifade edebilmenin en iyi yolunu bulmaları amacıyla Facebook, Instagram ve diğer uygulamalara entegre edilmesinin planlandığı ifade edildi.

    İnternet dünyasının en geniş GIF kütüphanesine sahip olan Giphy, kullanıcılarına GIF oluşturma, paylaşma ve düzenleme konusunda pek çok araç sunuyor.

    Son birkaç yıldır Instagram, Facebook ve WhatsApp uygulamaları, Giphy'nin API'si (uygulama programlama arayüzü) sayesinde kullanıcılarına GIF seçenekleri sunuyordu.

    Hatta Facebook, Giphy'nin trafik kaynaklarının yüzde 50'sini Facebook grubuna ait uygulamalardan geldiğini belirtiyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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