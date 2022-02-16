Facebook, gizlilik ihlali nedeniyle 1.2 milyar TL ödeyecek

Facebook'un sahibi Meta, üyelerinin sosyal medya platformundan çıkış yaptıktan sonra bile aktivitelerini takip etmekle suçlandığı davada 90 milyon dolar (1.2 milyon TL) ödemeyi kabul etti.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, yıllardır çeşitli gizlilik davalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Bu davalar sonucunda şimdiye kadar milyar dolarlar ödeyen ABD'li şirket, yeni bir dava sonucunda ödeme yapmayı kabul etti.

Facebook'un sahibi Meta, üyelerinin sosyal medya platformundan çıkış yaptıktan sonra bile aktivitelerini takip etmekle suçlanıyordu. Meta, dava sonucunda 90 milyon dolar (1.2 milyon TL) ödemeyi kabul etti.

FACEBOOK, VERİLERİ SİLMEK ZORUNDA

Söz konusu ön anlaşmanın, Kaliforniya'daki San Jose Bölge Mahkemesi'ne sunulması ve hakimin onayını alması gerekiyor. Ayrıca Facebook'tan, uygunsuz şekilde topladığı kullanıcı verilerini silmesi isteniyor.

Haziran 2017'de reddedilen dava, Nisan 2020'de federal temyiz mahkemesi tarafından tekrar görülmeye başlamıştı.

1.2 milyar Türk Lirası (90 milyon dolar) ödeyecek olan Meta'nın Sözcüsü Drew Pusateri, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu sorunu aştığımız için mutluyuz." dedi.