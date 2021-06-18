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    Facebook, gruptaki kavgalara yapay zeka ile müdahale edecek

    Facebook, gruplar içerisinde kavgaya dönüşebilecek tartışmaları engellemek için bir yapay zeka sistemi üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 13:08
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    Facebook, gruptaki kavgalara yapay zeka ile müdahale edecek

    Facebook’un, aylık 2 milyar 800 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor ve özellikle gruplarda başlayan tartışmalar kısa süre içerisinde kavgaya dönüşebiliyor.

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Facebook, son zamanlarda artarak devam eden grup kavgaları için düğmeye bastı.

    Facebook, üzerinde çalıştığı yapay zeka sistemi ile grupta kavga eden kullanıcılara müdahale edecek ve 70 milyondan fazla grup yöneticisine yardımcı olacak.

    KAVGAYI TESPİT EDECEK

    Yapay zekalı asistan, grup yorumlarındaki mesaj sayısı, mesaj içeriği ve gönderim zamanı gibi bilgileri analiz ederek bir kavga olup olmadığını tespit edebilecek.

    Ardından sistem, tartışmaların kavgaya dönüştüğünü grup moderatörlerine bildirim olarak gönderecek.

    Yeni sistemin, önümüzdeki süreçte grup yöneticilerine sunulması bekleniyor.

    facebook

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