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    Facebook, haber özelliğinin fişini çekti

    Facebook, yıllar önce hayata geçirdiği Instant Articles özelliğini kapatma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 11:42
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    Facebook, haber özelliğinin fişini çekti

    Sosyal medya devi Facebook, haber yayın uygulaması olan Instant Articles’i ilk olarak 2015 yılında kullanıma sunmuştu.

    Google'ın Haberler uygulamasına rakip olması beklenen ve haber içeriklerinin daha hızlı açılmasını sağlayan uygulama, günümüzde ise popülerliğini yitirdi.

    Özellikle TikTok ile birlikte kullanıcıların kısa videolara ilgi göstermesi ve haber içeriklerinin eskisi kadar popüler olmaması, Facebook'u geri adım attırdı.

    Instant Articles kapanıyor

    Sosyal medya devi, yıllar önce hayata geçirdiği Instant Articles özelliğini kapatma kararı aldı.

    Kullanım oranı yüzde 3'ün altında olan bu özellik, önümüzdeki nisan ayına kadar açık olmaya devam edecek ve ardından tamamen kapatılacak. Instant Articles özelliği, bundan sonra doğrudan ilgili haber sayfasına yönlendirecek.

    instant articles


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