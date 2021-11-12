Facebook ile Microsoft, metaverse için ortak oldu

Facebook ile Microsoft, metaverse için ortak oldu

Facebook, gelecekteki 'metaverse' iş kolunun potansiyel bir habercisi olarak Microsoft ile ortaklık yapacak.

ABD’li teknoloji devi Facebook, geçtiğimiz günlerde ismini ‘Meta’ olarak değiştirmiş ve metaverse evrenine sağlam bir adım atmıştı.

Facebook, insanların ortak sanal alanlarda var olabilecekleri ve iletişim kurabilecekleri yeni geliştirilmekte olan metaverse (kurgusal evren) adlı sanal dünyanın oluşumunu desteklemek için milyarlarca dolar harcayacak.

SANAL UZAKTAN ÇALIŞMA

ABD'li şirket, sanal gerçeklik üzerine kurgulanan uzaktan çalışma uygulaması "Worksplace"in test sürümünü daha önce başlatmıştı.

Bu uygulama, kullanıcıların yine şirkete ait Oculus Quest 2 adlı sanal gerçeklik başlıkları takmalarını gerektiriyor ve çalışanlar, tıpkı ofis ortamındaymış gibi toplantılar gerçekleştirebiliyor.

MICROSOFT'TAN METAVERSE ATAĞI

Facebook'un sanal gerçeklik uygulamaları sonrası bir hamle de Microsoft'tan geldi. Şirket, metaverse dünyasını ofis yaşamına getirmek için Facebook ile ortaklık kurdu.

Facebook, 'Workplace' aracını Microsoft Teams ile entegre etmek üzerre rakibi Microsoft ile anlaştı.

Yapılan iş birliği sonucunda, 2022'nin başlarından itibaren Workplace kullanıcıları, uygulama içi gruplarda Teams video toplantılarını canlı olarak yayınlayabilecek.

Ayrıca Teams kullanıcıları, uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan Workplace içeriğine erişebilecek.

Buna göre, Teams üzerinden toplantıya katılan çalışanlar, kamera görüntüsü yerine üç boyutlu avatarlarını ya da animasyonlarını kullanabilecek.

Kişinin kendi hareketlerini avatar üzerinden sergileyebileceği bu yeniliğin, çalışanların kendilerini daha rahat hissetmesi açısından önemli olduğu belirtildi.