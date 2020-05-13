Facebook, ilk çeyrekte yaklaşık 5 milyon gönderiyi sildi

Facebook, yılın ilk çeyreğinde, nefret gruplarından gelen 4 milyon 700 bin gönderiyi kaldırdığını açıkladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, yalan haberlerin ve nefret / şiddet içeriklerinin de en çok paylaşıldığı platformların başında geliyor.

Facebook, platformdan kaldırılan nefret söylemi ve şiddet içerikli paylaşımların sayısında büyük bir artış yaşandığını açıkladı..

Söz konusu artışta, Facebook'un görüntü ve resimleri otomatik olarak tanımlayan teknolojisinin de büyük payı var.

5 MİLYONA YAKIN PAYLAŞIM KALDIRILDI

Facebook, yılın ilk çeyreğinde nefret gruplarından gelen yaklaşık 4 milyon 700 bin gönderiyi kaldırdığıni açıkladı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 1 milyon 600 bin kadardı.

Facebook'un paylaştığı verilere göre, bu yıl 2017'nin ikinci yarısına göre 6 kat daha fazla nefret içerikli paylaşım kaldırıldı.

KORONAVİRÜSE KARŞI 50 MİLYON UYARI

Facebook ayrıca, koronavirüs ile ilgili yaklaşık 50 milyon gönderiye uyarı etiketi koyduğunu belirtti.