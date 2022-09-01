Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ücretli özellikler geliyor

ABD'li teknoloji şirketi Meta; Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ücretli özellikler eklemek için çalışmalar yürütüyor.

Apple'ın reklam politikalarındaki değişiklik sonrası gelirlerinde büyük bir düşüş yaşayan Facebook'un çatı şirketi Meta, çareyi bünyesindeki uygulamalara ücretli özellikler eklemekte buldu.

Meta çalışanlarına gönderilen bir notta; Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta "olası ücretli özellikleri" belirlemek için yeni bir organizasyon oluşturulması talep ediliyor.

Ücretli abonelik bölümü, Meta'nın araştırma başkanı olan Pratiti Raychoudhury tarafından yönetilecek.

Meta'nın grubunu denetleyen ve gelirlerden sorumlu başkan yardımcısı John Hegeman, şirketin reklam işini büyütmeye kararlı olduğunu ve insanların uygulamalarında reklamları kapatmak için ödeme yapmalarına izin verme planlarının olmadığını söyledi.

Yeni ücretli özellikler yolda

Hegeman, "İnsanların para ödemeye istekli olacağı ve ödemekten heyecan duyacağı yeni tür ürünler, özellikler ve deneyimler oluşturmak için fırsatlar gördüğümüzü düşünüyorum." dedi.

WhatsApp, belirli işletmelerden müşterilerine mesaj gönderebilmeleri için ücret alıyor ve Instagram kısa süre önce içerik oluşturucuların özel içeriğe erişim için bir abonelik ücreti almaya başlayabileceğini duyurdu.

Meta'nın geliri neredeyse tamamen reklamlardan geliyor ve uygulamalarında halihazırda çeşitli ücretli özelliklere sahip olmasına rağmen, sosyal medya devi şu ana kadar kullanıcıları ücretlendirmeyi bir öncelik haline getirmedi.