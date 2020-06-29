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    Facebook, karanlık modu bazı iOS kullanıcılarına sundu

    Facebook, uygulamaya gelen karanlık mod özeliğini bazı iOS kullanıcıları için yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 16:21
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    Facebook, karanlık modu bazı iOS kullanıcılarına sundu #1

    WhatsApp ve Instagram gibi popüler uygulamaları bünyesinde barındıran Facebook, karanlık mod özelliğini kademeli olarak kullanıcılara sunmaya devam ediyor.

    Daha önce Instagram, WhatsApp ve Messenger için bu özelliği yayınlayan şirket, şimdi de Facebook'un iOS sürümüne karanlık mod özelliğini getirdi.

    Şu anda yalnızca kısıtlı iOS kullanıcılarına sunulan karanlık mod, çok yakında bütün kullanıcılara açılacak.

    facebook

    Karanlık moda sahip iOS kullanıcıları, Facebook uygulamasına girip Ayarlar ve Gizlilik menüsü altında Karanlık Mod seçeneğini aktif edebilecek.

    İSTEĞE BAĞLI OLACAK

    iOS kullanıcıları, uygulamadaki karanlık modu istedikleri zaman etkinleştirebilecek veya devre dışı bırakabilecek. Uygulama aynı zamanda, işletim sistemindeki genel karanlık mod ayarınıza da otomatik uyum sağlayacak.

    facebook

    Facebook, aylardır üzerinde çalışığı karanlık modun bütün iOS kullanıcılarına ne zaman sunulacağına dair henüz bir açıklama yapmadı.

    Ancak yeni özelliğin bazı kullanıcılar için test edilmesi, iOS kullanıcılarının pek de fazla beklemeyeceği anlamına geliyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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