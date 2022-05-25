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    Facebook kullanıcı sayısı 3 milyara dayandı

    022 yılı ilk çeyreği itibarıyla dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,93 milyar olarak kayıtlara geçti.
    • 25.05.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 11:40
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    Facebook kullanıcı sayısı 3 milyara dayandı

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, her ne kadar son zamanlarda gizlilik endişeleri nedeniyle zor günler geçirse de popülerliğini artırmayı başarıyor.

    İHA'da yer alan habere göre, Meta bünyesinde hizmet veren sosyal medya platformunun aktif kullanıcı sayısı neredeyse 3 milyara ulaştı.

    Statista verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2022 yılı ilk çeyreği itibarıyla dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,93 milyar oldu.

    Böylelikle Facebook, dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olma başarısını devam ettirdi. Aktif kullanıcı sayısı ise son 30 gün içinde Facebook’a giriş yapmış kişilerden oluştu.

    Kullanıcı sayısı sürekli artıyor

    Bunun yanı sıra Facebook kullanıcı sayısının 2008 yılından bugüne sürekli arttığı kaydedildi. Veriler pandemi döneminde sosyal ağların kullanımında artış olduğunu ortaya koyarken, geçen yılın ilk çeyreğindeki aktif Facebook kullanıcı sayısı da 2,85 milyar olarak kayıtlara geçmişti.

    mark zuckerberg


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