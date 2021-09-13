Facebook kullanıcıları mobil cihazları daha çok tercih ediyor

Facebook kullanıcıları mobil cihazları daha çok tercih ediyor

Temmuz 2021 itibarıyla, dünya çapındaki aktif Facebook kullanıcıların yüzde 98’inden fazlası, bir cep telefonu aracılığıyla platforma erişiyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, her ne kadar son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelse de hala uygulamayı kullanan milyarlar var.

Statista verilerinden elde edilen güncel bilgilere göre Facebook’a erişimde kullanılan cihazlar belli oldu.

MOBİL CİHAZLARIN EZİCİ ÜSTÜNLÜĞÜ

Dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olma özelliği olan Facebook’a birden fazla mobil uygulama aracılığıyla erişilebilirken, Temmuz 2021 itibarıyla dünya çapındaki aktif kullanıcıların yüzde 98’inden fazlasının bir cep telefonu aracılığıyla eriştiği, masaüstü veya dizüstü bilgisayarlardan ise sadece yüzde 1,5 kullanıcının platforma girdiği kaydedildi.

EN BÜYÜK PAY HİNDİSTAN'IN

Ayrıca, Hindistan’ın bu platformda 340 milyon kullanıcıyla açık ara en büyük Facebook kitlesine sahip ülke olduğu, onu da 100 milyondan fazla kullanıcı ile ABD, Endonezya ve Brezilya’nın takip ettiği görüldü. ABD hariç diğer ülkelerde mobil cihaz kullanımın daha yaygın olduğu gözlendi.



