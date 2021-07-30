Facebook, Manavgat'ta Güvenlik Durumu Kontrolü özelliğini aktif etti

Facebook, Manavgat'ta Güvenlik Durumu Kontrolü özelliğini etkinleştirdi. Bölgedeki kişiler, Facebook'tan kendilerini güvende olarak işaretlemeleri için bir bildirim alabilecek.

28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan ve birçok şehirde devam eden orman yangınları yavaş yavaş kontrol altına alınırken, sosyal medya sitesi Facebook, yeni bir güvenlik özelliği aktif etti.

Platform, birçok şehirde devam eden orman yangınlarının ardından bölgedeki topluluğun birbiriyle bağlantı kurmasını kolaylaştırmak amacıyla ‘Güvenlik Durumu Kontrolü’ özelliğini hayata geçirdi.

Özellik sayesinde etkilenen bölgedeki kişiler, olayla ilgili paylaşımda bulunduğunda Güvenlik Durumu Kontrolü aktif olacak.

KULLANICILAR, KENDİLERİNİ GÜVENDE OLARAK İŞARETLEYEBİLECEK

Güvenlik Durumu Kontrolü aktif olduğunda, etkilenen bölgedeki kişiler, Facebook'tan kendilerini güvende olarak işaretlemeleri için bir bildirim alabilecek.

Buna ek olarak, Güvenlik Durumu Kontrolü bildirimine tıklayan kişiler, arkadaşlarının etkilenen bölgede olup olmadıklarını veya güvende olduklarını bildirip bildirmediklerini de görebilecek.

Kullanıcılar Manavgat için etkinleştirilen Güvenlik Durumu Kontrolü özelliğini kullandıkça ve yangından etkilenen diğer bölgelerde de konuyla ilgili paylaşım yapmaya devam ettikçe, özellik diğer bölgeler için de etkin hale gelecek.