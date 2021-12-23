Facebook muhbiri Frances Haugen: Metaverse projesinden aşırı korkuyorum

Facebook ifşacısı Frances Haugen, metaverse teknolojilerinden aşırı korktuğunu ve endişe duyduğunu dile getirdi.

Şirket aleyhine muhbirlik yaparak kamuoyunun önüne çıkan eski Facebook yöneticisi Frances Haugen, geçtiğimiz günlerde şirketin kullanıcılarının güvenliğinden çok, kışkırtıcı içeriklere öncelik verdiğini iddia eden çok sayıda dosyayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Bu belgelerin paylaşılmasıyla birlikte yoğun eleştirilen alan Facebook, şirketin adını "Meta" olarak değiştirmiş ve metaverse (sanal dünya) teknolojilerine yatırım yapacağını duyurmuştu.

HAUGEN: METAVERSE BENİ KORKUTUYOR

Henüz vaat edildiği haliyle var olmasa da metaverse, gerçek dünyayı yansıtan sanal bir alan olarak ifade ediliyor. Ancak bu durum, Facebook muhbirini oldukça korkutuyor.

Time dergisine konuşan Frances Haugen, Facebook'un metaverse planları ile ilgili endişe verici açıklamalarda bulundu.

"Hep birlikte hayal edelim" diyen Facebook muhbiri, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Metaverse'e girdiğinizde avatarınız sizden biraz daha yakışıklı veya güzel. Gerçekte sahip olduğumuzdan daha iyi kıyafetleriniz var. Daireniz daha şık, daha sakin. Ve gecenin sonunda gözlüğünüzü çıkarıp dişlerinizi fırçalamaya gidiyorsunuz. Ve belki de aynada kendinizi o kadar sevmiyorsunuz.

"İNSANLAR KENDİNİ BEĞENMEYİP SANAL ALEMİ ARZULAYACAK"

İnsanların o kadar da güzel olmayan dairelerine, o kadar da güzel olmayan yüzlerine veya vücutlarına bakıp "Sanal gözlüğümü takmayı tercih ederim" demelerinden aşırı korkuyorum. Ve Facebook'un bu konuda ne yapılacağına dair herhangi bir plan dile getirdiğini duymadım."

Son olarak Huagen, "Kendi çıkarlarının söz konusu olduğu her vakitte bize yalan söylediğini zaten göstermiş olan bu şirket için bizim evlerimize kamera ve mikrofon mu koymamız gerekiyor?" dedi.