Facebook, nefret reklamlarını engelleyemiyor

Facebook'un nefret söylemi içeren reklamları tespit ederek engellemede başarısız olduğu belirtildi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, her ne kadar son zamanlarda gizlilik endişeleri nedeniyle zor günler geçirse de popülerliğini artırmayı başarıyor.

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook'un nefret söylemi içeren reklamları tespit ederek engellemede hala başarısız olduğu belirtiliyor.

"Küresel Şahit" ve "Foxglove" adlı iki sivil toplum örgütünce test amacıyla Facebook'a, Etiyopya'da etnik ayrımcılığı ve nefret söylemini içeren reklamlar verildi.

Sakıncalı reklamları onaylıyor

AA'da yer alan habere göre, Etiyopya'daki 3 ana etnik gruba ait insanların öldürülmesi çağrısı içeren nefret söylemli 12 adet metin tabanlı reklamın yayınlanmasının, Facebook sistemince onaylandığı belirtildi.

Reklamları gerçekte yayınlamayan grubun, Facebook yönetimi ile temasa geçerek durum hakkında bilgilendirdiği, şirketin ise söz konusu reklamların sistem tarafından otomatik olarak engellenmesi gerektiğini açıkladığı bildirildi.

Bu yazışmalardan bir hafta sonra söz konusu örgütlerin, sistemi denemek amacıyla tekrar nefret söylemi içeren reklamları Facebook’a koyma girişiminde bulunduğu ve aynı şekilde reklamların engellenmediği açıklandı.

Küresel Şahit'ten Rosie Sharpe, Facebook için tespit edilmesi en kolay olabileceklerini düşündükleri reklamların bile engellenmediğini iddia ediyor.

Myanmar'da 20 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, 2018'de Arakanlılara karşı şiddet ve nefret söyleminin kışkırtılmasını önlemek için yeterli çabayı göstermediğini itiraf etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) de 2018'de, Facebook'u sanal nefretin yayılması konusunda "yavaş ve etkisiz" olmakla suçlamıştı.