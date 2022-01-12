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    Facebook, ofise dönüş için 3 doz aşı şartı istiyor

    Meta (Facebook), çalışanlarının ofise dönebilmek için üçüncü doz aşıyı şart koştuğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 11:41
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    Facebook, ofise dönüş için 3 doz aşı şartı istiyor

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele etmek için aşı çalışmaları devam ederken, hala milyonlarca insan aşı yaptırmadı.

    ABD'nin birçok eyaletinde Omicron varyantı bağlantılı vakalarda artış yaşanırken, aşı oranlarının düşük olduğu eyaletlerde vakaların büyük ölçüde yükselmesi şirketleri de harekete geçirdi.

    FACEBOOK'TAN 3 DOZ AŞI ŞARTI

    Şimdiye kadar ofise dönüş tarihini sürekli olarak erteleyen Meta, her ne kadar mart ayında kapılarını açacak olsa da çalışanlara aşı şartı getirdi.

    Yapılan açıklamaya göre, ofise dönmek isteyen tüm çalışanlarda 3 doz aşı şartı aranacak.

    facebook

    Öte yandan, mart ayında ofise dönme zorunluluğu olmayacak. Dileyen çalışanlar, şirket politikasına göre dönüşlerini üç ila beş ay kadar erteleyebilecek..

    Şirket ayrıca, çalışanlarının tam zamanlı olarak uzaktan çalışma talebinde bulunmasına da izin verecek.

    Meta sözcüsü;çalışanların ofise geri dönmek, dönüşlerini ertelemek veya tam zamanlı uzaktan çalışma talep etmek isteyip istemediklerine karar vermek için 14 Mart'a kadar zamanlarının olacağını söylüyor.


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