Facebook reklam boykotu her geçen gün büyüyor

Facebook'a yapılan reklam boykotuna yeni şirketler dahil oldu. Sosyal medya devinin ne kadar zarara uğrayacağı ise önümüzdeki süreçte belli olacak.

Donald Trump’ın şiddet içeren söylemlerini aynen kullandığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Facebook, başlatılan boykot kampanyasıyla birçok şirketin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı..

Sivil toplum kuruluşları, Facebook’a reklam verilmemesi için #StopHateforProfit (Kâr için nefreti durdur) kampanyasını başlattı ve birçok şirket bu kampanyaya katılarak Facebook reklamlarını durdurma kararı aldı.

Facebook reklamlarını durduran şirketler arasında PlayStation, Coca-Cola, Honda, Verizon, Starbucks ve Microsoft gibi devler yer alıyordu.

BOYKOTA YENİ ŞİRKETLER KATILDI

Yeni gelen bilgilere göre başlatılan reklam boykotu büyümeye devam ediyor. Walmart, McDonald's ve Geico gibi şirketlerin de Facebook'tan reklamlarını çektiği belirtiliyor.

FACEBOOK BÜYÜK PARALAR KAYBEDİYOR

Walmart, geçtiğimiz yıl Facebook'a 145 milyon dolarlık reklam vermişti. Facebook'un son haftalarda kaybettiği 9 şirketin toplam reklam bütçeleri ise 335 milyon dolar olarak açıklandı.

Facebook'un 2019’da gelirinin yüzde 98’ine denk gelen 69.7 milyar doları reklamlardan elde ettiğini düşünürsek, büyüyen boykot kampanyası da şirkete ağır darbeler vurabilir.



ZUCKERBERG OLDUKÇA RAHAT

Mark Zuckerberg, yaşanan boykotun, Facebook’a reklam veren 8 milyon reklamverenin sadece küçük bir kısmını içerdiğini ve bu nedenle gelirlerinde fazla bir azalma olmadığını belirtti.

Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Uygulanan boykotla teknik olarak tehdit ediliyoruz. Ancak şimdi geri adım atarsak teslim olacağız. Önümüzdeki süreçte bu tarz olaylarla daha sık karşılaşabiliriz, ancak boyun eğme gibi bir niyetimiz yok." ifadelerini kıllanmıştı.