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    Facebook, TikTok'ta resmi hesap açtı: Hedef Z kuşağı

    Facebook, dünyanın en popüler video paylaşım uygulamalarından olan TikTok'a katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 11:24
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    Facebook, TikTok'ta resmi hesap açtı: Hedef Z kuşağı

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, TikTok'ta resmi hesap açtı. TikTok tarafından doğrulanan hesap üzerinden şimdilik herhangi bir paylaşım yapılmadı.

    Peki Facebook'un TikTok'ta ne işi var? Facebook'un, rekabetin kapsamını belirlemek, beta test kullanıcıları işe almak veya reklam yayınlamak gibi amaçları olabilir. Çok yakında bu sorunun yanıtını öğreneceğiz.

    Facebook, TikTok’taki biyografisinde de Google Play Store’daki Facebook uygulamasına giden bağlantıyla birlikte “İnsanların birlikte, tek başlarına yapacaklarından daha fazlasını yapabileceğine inanıyoruz.” açıklamasını ekledi.

    23 BİN TAKİPÇİYİ GEÇTİ

    Haberi yayınladığımız an itibarıyla şu anda hiçbir paylaşım yapmayan Facebook hesabının TikTok'ta 23 binden fazla takipçisi bulunuyor.

    tiktok

    Bir Meta sözcüsü, "Markalar, ürünlerini ve hizmetlerini her gün kullanan insanlara ulaşmak ve onlarla etkileşim kurmak için bazı sosyal medya platformlarımız da dahil olmak üzere çeşitli kanallardan yararlanıyor. TikTok veya diğer platformlarda bir marka varlığı oluşturma ve topluluk oluşturma amacımız da bununla aynı." diyerek hesabın Facebook'a ait olduğunu onayladı.

    Facebook, son çeyrekte günlük aktif kullanıcı sayısında ilk kez düşüş bildirdikten sonra, TikTok'tan yararlanarak Z Kuşağı kullanıcı tabanını güçlendirmek istiyor olabilir.


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