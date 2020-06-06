Facebook, Trump tepkilerinden sonra yeni kararlar alacak

Donald Trump'ın ifadelerini kaldırmadığı için yoğun eleştiri alan Mark Zuckerberg, şirket politikalarını gözden geçirme kararı aldı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde bir polisin, siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada ölümüne neden olması sonrası kentte başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüşerek giderek büyüdü.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Trump'ın Minneapolis'teki olaylarla ilgili yazdığı, “Yağma başladığında silahların ateşlenmesi de başlar.” mesajıyla ilgili bir eylemde bulunmama kararı almış ve şunları söylemişti:

“Birçok kişinin, başkanın mesajıyla ilgili tutumumuz nedeniyle üzüldüğünün farkındayım. Ancak politikamız, açıkça zarara ya da tehlikeye neden olmadıkça her fikre yer vermek.

Ayrıca bu gönderiyi aynen kullandık, çünkü Ulusal Muhafızlar'ın olaya dahil olması ve hükümetin güç kullanma kararı alıp almadığıyla ilgili insanların bilgi sahibi olmasını istedik.”

ÇALIŞANLARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Twitter'ın Trump'ın mesajını şiddet içerikli olarak etiketlemesi ve Facebook'un bu mesaj hakkında herhangi bir engelleme kararı almamış olması, şirketin çalışanları tarafından tepkiyle karşılanmış ve CEO Mark Zuckerberg topa tutulmuştu.

"POLİTİKALARIMIZI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Tepkilerin odağındaki Mark Zuckerberg, şirketin “ürünlerini ve politikalarını” yeniden gözden geçirmeyi planladığını açıkladı.

TRUMP'IN İFADELERİ YENİDEN İNCELENECEK

Zuckerberg; çalışanlardan, sivil hak uzmanlarından ve konuyla ilgili diğer uzmanlardan birçok geri bildirim aldığını söyleyerek, Trump'ın ifadelerine herhangi bir engel uygulamama kararının yeniden inceleneceğini belirtti.