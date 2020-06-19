Facebook, Trump'ın seçim paylaşımlarını kaldırdı

Facebook, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası kapsamında bazı reklam ve paylaşımlarının, nefret söylemi içerdiği gerekçesiyle kaldırıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolar, yerini şiddet olaylarına bırakmıştı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Trump'ın protestolar ile ilgili yazdığı, “Yağma başladığında silahların ateşlenmesi de başlar.” mesajıyla ilgili bir eylemde bulunmama kararı almış ve bu karar yoğun eleştiri almıştı.

Twitter'ın Trump'ın mesajını şiddet içerikli olarak etiketlemesi ve Facebook'un bu mesaj hakkında herhangi bir engelleme kararı almamış olması, şirketin çalışanları tarafından tepkiyle karşılanmış ve CEO Mark Zuckerberg topa tutulmuştu.

Ardından açıklama yapan Zuckerberg, şirket politikalarının yeniden gözden geçirileceğini duyurmuştu.

TRUMP'IN İÇERİKLERİNİ BU KEZ KALDIRDI

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası kapsamında bazı reklam ve paylaşımlarının nefret söylemi içerdiği gerekçesiyle kaldırıldığını duyurdu.

Facebook sözcüsü Andy Stone, Trump’ın aşırı sağcı grup Antifa’yı hedef alan seçim reklamının Nazi sembolü içeren görseller kullanıldığı gerekçesiyle siteden kaldırıldığını açıkladı.

"ŞİRKET POLİTİKAMIZI İHLAL ETTİ"

Stone, "Bu tür reklam ve paylaşımları, yasaklı nefret gruplarının sembollerinin kullanımına karşı olan şirket politikamızı ihlal ettiği için kaldırdık." ifadesini kullandı.

Trump’ın kampanya yetkilileri ise paylaşımlarda kullanılan kırmızı ters üçgen sembolünün, Nazi kamplarındaki siyasi mahkumların aksine aşırı sol örgüt olarak bilinen Antifa’yı temsil ettiğini öne sürdü.

Tartışmalı semboller içeren paylaşımların, Trump’ın ve Yardımcısı Mike Pence’in Facebook sayfasında yayınlandığı ve 1 milyondan fazla kişi tarafından görüldüğü kaydedildi.