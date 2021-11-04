Dijital Mecralar Komisyonu'nda konuşan Facebook'un Türkiye yöneticileri, asılsız haberler varsa ve dezenformasyona karar verilmişse bu haberlerin kaldırılmadığını söyledi.

Sosyal medya platformu Facebook'un yetkililerinden, dezenformasyon açıklaması geldi.

Kısa bir süre önce üst adı Meta olarak değiştirilen Facebook'un dezenformasyona ve asılsız haberlere yönelik açıklamaları, Dijital Mecralar Komisyonu'nda yapıldı.

Türkiye'den sorumlu Direktör Azzam Alameddin, ilk kez Meclis'te Dijital Mecralar Komisyonu'na katıldı.

Facebook Türkiye: Asılsız haberleri ve dezenformasyonu kaldırmıyoruz - Video

"DÜRÜSTLÜK ÖNEMLİ BİR İLKE"

Alameddin, "Bizler sorumlu inovasyon yapmaya çalışıyoruz, platformun dürüstlüğü bizim için en önemli ilkedir." dedi

"KALDIR, AZALT, BİLGİLENDİR YAKLAŞIMI"

Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil ise "Dezenformasyonla mücadeleyi çok önemli buluyoruz; kaldır, azalt ve bilgilendir yaklaşımı yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

"KALDIRMIYORUZ, GÖRÜNÜRLÜĞÜ AZALTIYORUZ"

Öte yandan Yeşil, "Asılsız haber varsa dezenformasyona karar verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz görünürlüğünü azaltıyoruz. İnsanları bu konuda bilgilendiriyoruz." ifadelerini kullandı.